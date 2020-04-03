زار مستشفى لعلاد كورونا.. فعاقبته المحكمة بالحبس والغرامة

03 أبريل 2020 - 08:47 م

عوقب شاب بريطاني بالسجن لمدة 12 أسبوعًا، بعد زيارته مستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.





وقال "كيران ستيفنسون" (32 عامًا) من "أيلزبيري" في "باكينجهامشير"، جنوب شرقي إنجلترا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه زار مستشفى "ستوك ماندفيل" الذي يعالج مرضى فيروس كورونا.





واعتبرت الشرطة أن أفعاله "تسببت في اضطراب وتعطل لموظفي المستشفى والجمهور"، وصدر حكم بسجنه 12 أسبوعًا من محكمة بأكسفورد، بعدما اعترف بالتسبب في إزعاج عام.





كما قضت المحكمة بتغريمه 300 جنيه إسترليني لصالح هيئة الصحة العامة في إنجلترا، بعد أن اعترف بخرق القيود التي فرضتها الحكومة لوقف تفشي فيروس كورونا.





وقال ستيفنسون - الذي وثقت كاميرات المراقبة لحظة دخوله المستشفى - إنه استخدم المصاعد "صعودًا وهبوطًا"، لكنه شعر بخيبة أمل لعدم رؤية موظفين يرتدون بدلات الخطر، أو معدات الحماية الشخصية أثناء زيارته "لكل ركن" في المستشفى.









وقال كبير المفتشين "لويس بريسكوت مايلنج": "تصرفات ستيفنسون كانت متهورة في الذهاب إلى المستشفى دون حاجة طبية حقيقية".









وأضاف: "لقد تجاهل نصيحة الحكومة واللافتات الواضحة في المستشفى وأثار استياء الجمهور وموظفي هيئة الصحة العامة في إنجلترا بسبب ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وبذلك فقد خالف القانون"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.









وقدم "نيل ماكدونالد"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة باكنجهامشير للرعاية الصحية، الشكر للشرطة على "إجراءاتها السريعة والفعالة" ودعمها في "الأوقات الصعبة".









وقال رئيس النيابة العامة "جاسوانت ناروال": "على الرغم من وجود تحذيرات واضحة بشأن دخول المستشفى، كان ستيفنسون يتجول في المبنى ويتحدث مع الموظفين ويخالف إرشادات التباعد الاجتماعي".









وأضاف: "سلوكه المتهور كان مزعجًا للغاية للموظفين وعرّض المرضى والجمهور للخطر. سنستمر في محاكمة أي شخص يتصرف بشكل غير مسؤول ويخاطر بالحاق الأذى بالآخرين خلال الوباء الحالي".







