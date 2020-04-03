» كورونا يهدي الهلال السعودي فرصة ذهبية لحسم اللقب

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الهلال السعودي
الهلال السعودي
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أحمد سالم

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يترقب نادي الهلال السعودي، متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2019-2020، مصير المسابقة، بعد توقف النشاط الرياضي.

وتوقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من مليون شخص، بينهم ما يقرب من 55 ألف حالة وفاة.

وفي ظل ابتعاده بـ6 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، ومع تبقي 8 جولات على نهاية المسابقة، أصبح الهلال قريبا من التتويج باللقب، الى فقده العام الماضي لمصلحة قلعة العالمي، إلا أن انتشار فيروس "كورونا"، أثار الرعب في نفس الزعيم، خوفًا من إلغاء المسابقة، باعتبارها سنة بيضاء.

وعلى الرغم من أن المسئولين في اتحاد الكرة السعودي، أكدوا في أكثر من مناسبة عدم وجود أي نية لإلغاء مسابقة الدوري، في الموسم الحالي، إلا أن الجميع ينتظر بفارغ الصبر كلمة "فيفا"، لحسم الأمور نهائيًا.

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