مرتضى منصور يفتح النار على " حياة الفهد"

03 أبريل 2020 - 10:32 ص

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ببيان اعتذار رسمي من دولة الكويت على خلفيه تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، والتى وصفها بأنها أساءت للمصريين.

وواصل "منصور" خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته عبر "فيس بوك"، مينفعش يا ست حياة الكلام ده أقسم بالله أنا أول مرة أسمع عنك إنتي مش أم كلثوم ولا عبدالحليم حافظ ولا عبد الوهاب حضرتك مين اللي بتتكلمي عن مصر.

وواصل منصور الرد على الفهد بقوله: في التسعينيات الكويتيين كانوا عندنا ومحدش تجرأ يقول يمشوا من عندنا وانتي بتقولي يترموا في الصحراء، لأ المصريين لا كلاب ولا يترموا في الصحراء، والمفروض إنك فنانة مش واحدة عادية".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها مرتضى منصور مع شخصية كويتية، حيث سبق أن دخل في خلاف مع البرلمانية صفاء الهاشم، عندما تحدث أيضًا عن العمالة المصرية في بلادها.

وكانت الفنانة الكويتية تتحدث في برنامج تلفزيوني عن تداعيات انتشار فيروس كورونا، عندما طالبت بترحيل العاملة الوافدة قائلة: بلدانهم ما تبيهم وإحنا نبتلش فيهم؟ أطلعهم وأقطهم برا والله لو أقطهم بالبر.

لكن الفهد ردت على هذا الجدل بالقول إن حديثها فُهم بشكل خاطئ، وأن هناك جهات تتصيد لها الأخطاء، كما أن التعبير خانها.