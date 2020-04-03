"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب بشأن المشروع البحثي

زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشرى سارة للطلاب بشأن "المشروع البحثي"، مؤكدا أنه سيكون هناك جوائز لأفضل مشروعات بحثية.



وأكد خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، ان الوزراة سوف تقدر أي جهد يقوم به الطالب في المشروع البحثي".

وأكد خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، ان الوزراة سوف تقدر أي جهد يقوم به الطالب في المشروع البحثي".