رئيس الوزراء يبدي قلقه من إصابات فيروس كورونا

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رئيس الوزراء

كورونا

إصابات فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن عدد الإصابات في العالم سيتجاوز مليون إصابة بـ فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، أن عدد الإصابات في مصر وصل إلى 850 إصابة فقط وهو ما يعتبر أن مصر في مرحلة متوسطة آمنة وبعيدا عن المرحلة الثالثة، ويجب التكاتف بين الدولة والمواطنين حتى لا نصل إلى المرحلة الثالثة.

وتابع، أن القلق الشديد عندما تتزايد الإصابات بـ فيروس كورونا بالمئات، معربا عن أمله في أن لا نصل إلى هذه المرحلة، ويمكن تفادي ذلك نتيجة وعي والتزام المواطنين وبشدة.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لحل كافة المشكلات الخاصة بالازدحام سواء في وسائل النقل أو مترو الأنفاق أو السكك الحديدية.


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