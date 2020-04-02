بتعليمات الرئيس.. زيادة مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200

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محمد فضل- متابعات

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف الوزير أنه سيجرى رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًا لنحو 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويًا، مشيراإلى أنه جرى على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فتتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، وسيستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.


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