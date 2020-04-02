"الصحة" بعد فحص القرى المعزولة بالبحر الأحمر والأقصر: سليمة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بأن القرى التى تم عزلها فى البحر الأحمر والأقصر لم يظهر بها حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها، إذ أوضحت الوزيرة، أن إجراءات العزل وحظر الحركة ساهمت بثبات أعداد الإصابات بالبحر الأحمر والأقصر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.