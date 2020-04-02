رئيس دولة : سأرسل مخترقي الحجر الصحي إلى القبر

02 أبريل 2020 - 12:50 م

اختلفت الطرق والوسائل في العديد من الدول التي فرضت الحجر الصحي لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فبعض الدول استخدمت الروبوت لمنع مخترقي الحجر الصحي كتونس، أو أقنعة مخيفة مثل والتي عرفت بأقنعة عزرائيل في إحدى مدن إيران.

بينما هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المواطنين الذين لا يحترمون الإغلاق الذي فرضته الحكومة، لمواجهة تفشي الفيروس.

وأكد دوتيرتي - في تصريحات صحفية أنه لن أتردد بإعطاء أوامري للشرطة والجيش، في حدوث أي مشكلة أن يطلقوا النار على المشاغبين، هل فهمتم؟، لن أدع أحدا يتسبب في المشاكل، سأبعث بمن يحاول على القبر".

وجاءت تصريحات دوتيرتي بعد اعتقال نحو 21 من سكان مدينة كويزون، خرجوا للمطالبة بمساعدات.