» هيدي كرم تشعل مواقع التواصل من الحجر الصحي

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هيدي كرم
هيدي كرم
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مواقع التواصل

الحجر الصحي

هيدي كرم

أثارت  الفنانة هيدي كرم، جدلا واسعا، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 
وظهرت هيدي كرم في الصورة بإطلالة ناعمة حازت على إعجاب الكثير من متابعيها، حيث ظهرت بملابس صيفية وتركت شعرها منسدلا على كتفيها. 
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان هيدي كرم، وجاءت التعليقات كالتالي: "كل يوم هصحي على الوش القمر دا" _ "احلي صباح على أحلى أيقونة جمال مصرية".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري

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