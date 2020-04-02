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إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

الحياة السياسية

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا
إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

ليتسمان

وزير الصحة الإسرائيلي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إصابة وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا المستجد،

وتأتي إصابة وزير الصحة وزوجته، بعد دخول رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحجر الصحي، بالإضافة إلى رئيس الموساد.

وجاء إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية بعد أن تبين أن نتيجة فحص كورونا لليتسمان وزوجته إيجابية.

وذكرت سكاي نيوز أن ليتسمان وزوجته سيدخلان الحجر الصحي، على أن تتم متابعة حالتهما.

وبعد الإعلان عن إصابة ليتسمان، أعلنت الوزارة أن العديد من مسؤوليها والموظفين الآخرين سيدخلون حجرا صحيا.

يذكر أن وزير الصحة، وهو حاخام لا يحمل شهادة في الطب، وينتمي للتيار الحريدي، الذي يرفض تعليمات الحكومة، كان  موضع انتقادات في إسرائيل بسبب تصريحاته وقراراته المثيرة للجدل.

وقد أقام التيار الحريدي الذي ينتمي إليه وزير الصحة العديد من الفعاليات الجماعية كحفلات الزفاف وصلوات في الشارع، بالإضافة إلى تشييع جماعي لجثمان حاخام .


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