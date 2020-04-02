قرار مفاجيء من الخطيب بشأن مؤمن زكريا بعد تغريدته الداعمة لأحمد فتحي

02 أبريل 2020 - 06:23 ص

على الرغم من حالة الغضب التي انتابت جماهير الأهلي بعد نشر تدوينة للاعب مؤمن زكريا يؤيد فيها تصرف أحمد فتحي إلا أن محمود الخطيب - رئيس النادي - كان له رأيا آخر .



وأكد شريف فؤاد - المتحدث الإعلامي باسم الأهلي - في تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء أن مؤمن زكريا من أبناء الأهلي ولن يتم التخلي عنه أبدًا.



وأضاف في مداخلة مع برنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي: الأهلي مؤسسة من مؤسسات الدولة وتخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة وبالتالي لم تكن تستطع إخراج أية مبالغ من خزينة النادي إلا بموافقة من الوزارة ، وهذا ما حدث حيث سلمنا مؤمن زكريا مليون و 200 ألف جنيه .. نعلم أن هذا المبلغ قليل على علاجه لكننا نحاول حاليا زيادته.



وأضاف: كابتن محمود الخطيب لا يتعامل مع مؤمن زكريا باعتباره مجرد لاعب في الفريق وإنما يعتبره ابنه ولذلك ألزم نفسه بمساعدته .. ونحن ندرس كل السبل القانونية للوقوف بجانب مؤمن في أزمته.



