عند ظهور أعراض فيروس كورونا (Covid-19 ) على شخص ما، متمثلة في ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، يُطلب من الشخص عزل نفسه لمدة سبعة أيام، أو إذا كان يعيش مع أشخاص آخرين، فإنه يتعين على الأسرة بأكملها عزل نفسها لمدة 14 يومًا.

ويتمكن معظم الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من العلاج في المنزل، لكن بعض الذين يعانون من أعراض خطيرة يحتاجون إلى الأكسجين، أو أجهزة التنفس للمساعدة في العلاج .

وقال بيتر وارك، الأستاذ المساعد في كلية الطب والصحة العامة في جامعة نيوكاسل بأستراليا، إن وسائل العلاج تشمل "استخدام الأكسجين، الذي يتم توصيله عبر قناع أنفي، ومن ثم يتم تسخينه وزيادة رطوبته لتجنب الجفاف غير المريح. ويتم ضخه إلى الرئتين بما يسمح للمريض بالتحدث والأكل".

وأضاف: "إذا زاد التنفس سوءًا، يتم تحضين المريض، عبر إدخال أنبوب في القصبة الهوائية"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار".

وتشمل النصائح التي قدمتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا للعلاج في المنزل:

• الراحة والنوم

• شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، وشرب كمية كافية من الماء حتى يصبح لون البول أصفر فاتحًا ونقيًا.

• تناول الباراسيتامول لخفض درجة الحرارة

هناك توصية بعدم استخدام الأيبوبروفين لعلاج الفيروس لأنه يمكن أن يزيد الأعراض سوءًا.

ووفقًا لهيئة الصحة العامة في إنجلترا: "لا يوجد حاليًا دليل قوي على ذلك، ولكن لا يزال ينصح باستخدام الباراسيتامول بدلاً من ذلك".

أهم النصائح للمصاب بكورونا

عند ظهور أعراض فيروس كورونا (Covid-19 ) على شخص ما، متمثلة في ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، يُطلب من الشخص عزل نفسه لمدة سبعة أيام، أو إذا كان يعيش مع أشخاص آخرين، فإنه يتعين على الأسرة بأكملها عزل نفسها لمدة 14 يومًا.

ويتمكن معظم الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من العلاج في المنزل، لكن بعض الذين يعانون من أعراض خطيرة يحتاجون إلى الأكسجين، أو أجهزة التنفس للمساعدة في العلاج .

وقال بيتر وارك، الأستاذ المساعد في كلية الطب والصحة العامة في جامعة نيوكاسل بأستراليا، إن وسائل العلاج تشمل "استخدام الأكسجين، الذي يتم توصيله عبر قناع أنفي، ومن ثم يتم تسخينه وزيادة رطوبته لتجنب الجفاف غير المريح. ويتم ضخه إلى الرئتين بما يسمح للمريض بالتحدث والأكل".

وأضاف: "إذا زاد التنفس سوءًا، يتم تحضين المريض، عبر إدخال أنبوب في القصبة الهوائية"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار".

وتشمل النصائح التي قدمتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا للعلاج في المنزل:

• الراحة والنوم

• شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، وشرب كمية كافية من الماء حتى يصبح لون البول أصفر فاتحًا ونقيًا.

• تناول الباراسيتامول لخفض درجة الحرارة

هناك توصية بعدم استخدام الأيبوبروفين لعلاج الفيروس لأنه يمكن أن يزيد الأعراض سوءًا.

ووفقًا لهيئة الصحة العامة في إنجلترا: "لا يوجد حاليًا دليل قوي على ذلك، ولكن لا يزال ينصح باستخدام الباراسيتامول بدلاً من ذلك".