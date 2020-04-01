  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

أغرب فعل كويتي لترغيب المواطنين على التزام المنازل

الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا

أول ظهور للأمير تشارلز بعد شفائه من «كورونا»

صورة

إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا"

تشكيل الأهلي

أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

صورة

السعودية تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارشيفية

وفاة رئيس وزراء عربي سابق بسبب "كورونا"

تشويه بحيرة هاربر هيل لمنع الزائرين بدولة أوربية

أغرب خطة لمواجهة كورونا.. تشويه بحيرة لمنع الزائرين بدولة أوربية

ربيع ياسين : لابد من معالجة الأخطاء قبل مواجهة مصر لنيجيريا يوم الثلاثاء

ربيع ياسين يفجر مفاجأة عن منتخب الشباب 2001

روما

كورونا يفشل بيع نادي روما الإيطالي

كورونا

تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

الرياضة

تشكيل الأهلي
تشكيل الأهلي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

#

بعد استقالته..تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على تأهل الأهلي

#

بكاء وضحك..أول تعليق لـ"مجدي عبدالغني" على الهجوم عليه

#

أول تعليق لـ قصى خولى على فيديو زوجته.. هذا ما قاله

الاهلى

احمد فتحى

تعليق

رحيل

في أول تعليق للنادي الأهلي عقب قرار رحيل كابتن الفريق  النجم أحمد فتحي "الجوكر" نهاية الموسم، أعربت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق للاعب بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق.

وأكد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه أخطر مسئولي ناديه بالرحيل نهاية الموسم.

وقال فتحي في تصريحات صحفية، إنه سيرحل نهاية الموسم ويختار جهة أخري يختم بها حياته وليس معني هذا أن علاقته انتهت بالأهلي.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات عقدت اجتماعًا  مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب اللاعب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار عاجل من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار
» علماء صينيون: ابتكار طبي لمقاومة «كورونا».. والتطبيق خلال شهور
» رسميًا.. تأجيل دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى
» ارتفاع إصابات كورونا في هولاندا إلى 13614 وفاة و134
» العفو الدولية تدين أمريكا بقتل مدنيين فى الصومال
» وفاة برلماني جزائري بسبب فيروس كورونا
» تمديد حالة الإغلاق في إيطاليا
» 378 وفاة في سويسرا بسبب "كورونا"
» نجم الأهلي يلمح لانتقاله إلى بيراميدز
» وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بعد إصابته بكورونا
» أمير الكويت يقدم 5 ملايين دينار لمواجهة فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية