كورونا يفشل بيع نادي روما الإيطالي

أكدت تقارير صحفية تعثر مفاوضات بيع نادى روما الإيطالى، إلى الملياردير الأمريكى دان فريدكين على الرغم من أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء لكن تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم أثر بشكل كبير على الحياة فى إيطاليا عطل إتمام الصفقة.
وذكرت شبكة "سكاى إيطاليا" إن الأمريكى جيمس بالوتا، الرئيس والمالك الحالى لنادى روما اتفق بالفعل على بيع أسهمه فى النادى لصالح مواطنه دان فريدكين، حيث أكدت بعض التسريبات أن قيمة الصفقة ستصل إلى 700 مليون يورو، لكن الثرى فريدكين، المعروف بكونه صاحب أكبر معارض بيع السيارات فى أمريكا، سيتراجع حتما عن دفع ذلك المبلغ الضخم فى ظل الأزمة المالية العالمية التى ستترتب حتما عن الوباء وتؤثر فى قيمة الأندية على مستوى البورصة.