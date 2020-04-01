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نجم الأهلي يلمح لانتقاله إلى بيراميدز

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أحمد فتحى
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الاهلى

احمد فتحى

بيراميدز

نشر أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" فسرها البعض على أنه وقع لفريق بيراميدز.

ونشر فتحي صورة كاملة باللون الأزرق، وهو الأمر الذي تم تفسيره على أنه يُلمح للون قميص بيراميدز، في ظل رغبة الأخير في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ34 عاما.

وكان أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي، قد طلب مساء أمس الإثنين، مهلة لمدة 48 ساعة للتفكير في عرض الأهلي.

يذكر أن فتحي أبلغ مسئولي الأهلي، بالعرض الضخم المقدم من بيراميدز، وهو حصوله على 45 مليون جنيه في ثلاثة مواسم، علما بأن الأهلي عرض عليه 22 مليون جنيه في موسمين، أي الفارق بين العرضين (23 مليون جنيه).


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