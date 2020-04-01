وفاة فنان تركي شهير.. لم يقتله مراد علمدار مات بكورونا

01 أبريل 2020 - 02:16 م

توفي الممثل التركي تورهان كايا، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وياء، واجتاح معظم بلدان العالم.

ونعى نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي الفنان الرحل، وعلقوا على وفاته بما بالقول :" لم يقتله بولات علمدار.. بل قتله كورونا".

وأضافوا : رحيل الممثل التركي تورهان كايا، والذي لعب دور "أورديناريوس" في المسلسل التركي الشهير وادي الذئاب " جراء إصابته بفيروس كورونا ".

يذكر أن الصحة التركية، كانت قد أعلنت عن وفاة 46 شخصا، أمس الثلاثاء بسبب فيروس خلال 24 ساعة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا إلى 214، بينما بلغت الإصابات حوالى 2704.

وكانت وفيات كورونا في تركيا، قد بلغت حتى مساء أمس الأول 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

وقد فرضت تركيا حجرا صحيا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.