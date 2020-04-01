أوباما يوجه تحذيرا قاسيا لترامب: موعدنا الخريف

01 أبريل 2020 - 10:04 ص

شن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هجوما على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، مؤكدا أنه أنكر التحذيرات من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أوباما في هجومه على ترامب: "لقد رأينا جميعاً بكثير الخشية عواقب هؤلاء الذين أنكروا التحذيرات من حصول جائحة الوباء".

وتابع أنه لا يمكننا تحمل المزيد من العواقب المترتبة على إنكار التغير المناخي.. علينا جميعا، وخاصة الشباب، أن نطالب حكومتنا بالأفضل على كل المستويات، والانتخابات هذا الخريف " .

يأتي هذا عقب تحذير من ترامب أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين مؤلمين جدا، وأن كورونا سيحصد مزيد من الضحايا.