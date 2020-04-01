» كيم كاردشيان تنتج كمامات ومستلزمات طبية

01 أبريل 2020 - 09:40 ص

كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عن أنها تحاول إنتاج ماسكات طبية من خلال مصانع ماركتها العالمية SKIMS المتخصصة في الملابس الداخلية، بسبب وجود نقص في المستلزمات الطبية اللازمة من أجل مواجهة وباء كورونا.



وقالت كيم كاردشيان في حوار أونلاين: "نحن نمتلك 5 مصانع في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة ونحاول أنا وشركائي اكتشاف كيفية صناعة ماسكات طبية وأشياء أخرى تساعد الأطباء في المستشفيات".



وأضافت النجمة الأمريكية التي تبلغ من العمر 39 عامًا أنها تعمل مع خطوط إنتاج العطور المملوكة لها في إنتاج مواد تعقيم، لافتة إلى أن هناك تطورا وتغيرا كبيرا في خطوط الإنتاج.



يشار إلى أن كيم كاردشيان أعلنت الأسبوع الماضي عن تبرعها بمبلغ مليون دولار من أرباح ماركتها SKIMS للأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد

