  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبروك عطية عن دخول الجنة والنار: الرسول حسم الأمر

داعية: "نحن في زمن الولولة"

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

إسلام الشاطر

بعد تأكيد نجم الأهلي أن إسلام الشاطر زملكاوي .. هكذا رد عليه

رينيه فايلر

فايلر يفجر مفاجأة مدوية عن عودة عبدالله السعيد إلى الأهلي

ساويرس

أول رد من ساويرس على أنباء إصابته بـفيروس كورونا

محمد صلاح

وزير الرياضة يكشف المبلغ الذي تبرع به صلاح لمواجهة كورونا

صورة

مديرة أعمال ساويرس تحسم الجدل حول إصابته وابنته بفيروس كورونا

مرتضى منصور

مرتضى يوبخ مذيع قناة الزمالك ويحيله للتحقيق بسبب الحضري

هاني الناظر

الناظر للمصريين: في حاجة لو عملتوها يوم السبت الجاي هنقضي على كورونا

كورونا

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

لمواجهة كورونا ..

كيم كاردشيان تنتج كمامات ومستلزمات طبية

الصفحة الأخيرة

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها

#

صورة صادمة لـ«كيم كاردشيان» قبل 24 عامًا

#

أديب: لو كيم كاردشيان مش هيمشوا وراها كدة

#

شقيقة كيم كاردشيان تقيم علاقة جنسية مع شاب فلسطيني

كيم

كورونا

ماسكات طبية

كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عن أنها تحاول إنتاج ماسكات طبية من خلال مصانع ماركتها العالمية SKIMS المتخصصة في الملابس الداخلية، بسبب وجود نقص في المستلزمات الطبية اللازمة من أجل مواجهة وباء كورونا.

وقالت كيم كاردشيان في حوار أونلاين: "نحن نمتلك 5 مصانع في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة ونحاول أنا وشركائي اكتشاف كيفية صناعة ماسكات طبية وأشياء أخرى تساعد الأطباء في المستشفيات". 

وأضافت النجمة الأمريكية التي تبلغ من العمر 39 عامًا أنها تعمل مع خطوط إنتاج العطور المملوكة لها في إنتاج مواد تعقيم، لافتة إلى أن هناك تطورا وتغيرا كبيرا في خطوط الإنتاج. 

يشار إلى أن كيم كاردشيان أعلنت الأسبوع الماضي عن تبرعها بمبلغ مليون دولار من أرباح ماركتها SKIMS للأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كيم كاردشيان تنتج كمامات ومستلزمات طبية
» بعد تأكيد نجم الأهلي أن إسلام الشاطر زملكاوي .. هكذا رد عليه
» أحمد فتحي يلمح إلى رحيله لبيراميدز بصورة مثيرة
» نجل فنان مصري شهير يتشرد في الشوارع .. ويطلب من ملك المغرب إنقاذه
» تعرف على عدد زيجات سوسن بدر .. اثنان منهما أصغر منها
» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358
» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523
» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد
» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين
» ترامب يحذر الأمريكيين من "أسبوعين عصيبين للغاية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية