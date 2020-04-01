  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة خفض أسعار البنزين

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

الاستثمار في السلع

الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

كورونا

دراسة أمريكية: كورونا قد ينتقل عبر الهواء

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

صورة

توقيف عالم صيني أثناء إدخاله فيروسات قاتلة إلى أمريكا

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: "أنا متفائل بأزمة كورونا"

بالفيديو..

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

الرياضة

الأهلي
الأهلي
Advertisements

حسين عمران ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار صادم من اتحاد الكرة لحسام البدري بسبب كورونا

#

حقيقة إصابة مهاجم الأهلي بفيروس كورونا

#

"شوقي": الدول التي علقت الدراسة بسبب كورونا تعد على الأصابع

#

عماد متعب يفجر مفاجأة عن حالته الصحية بعد شائعات إصابته بجلطة في المخ

كشف المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة النادي الأهلي، شريف فؤاد حقيقة تخفيض عقود اللاعبين والموظفين بسبب الأزمة الراهنة المتعلقة بتوقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، نافيا الأمر جملة وتفصيلة.
وأوضح "شريف" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الأهلي لم يتطرق لأمر تخفيض عقود الرياضيين والموظفين بالنادي".
وعن اللاعب أحمد فتحي، قال متحدث الأهلي: "اللاعب طلب مهلة لأداء صلاة استخارة قبل حسم موقفه من عرض الأهلي، ولدينا رغبة في استمراره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترامب: سنمر بأسبوعين عصيبيين.. ولكننا سننتصر
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
» مصر تحضر لقاحًا بشريًا يعالج فيروس كورونا
» وزيرة الصحة تناشد العائدين من الخارج بهذ الأمر العاجل
» معلمة تمارس الرزيلة وتدخن الحشيش مع طالب
» إعلامي بعد رفض العائدين من الكويت للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"
» الديهي لرجال الأعمال: "غلبوا إنسانيتكم على مكاسبكم"
» قطرة دم تكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية