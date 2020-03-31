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نقيب الزراعيين: الأمن الغذائي في مصر آمن

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الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
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حسين عمران ـ متابعات

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المخاوف العالمية تتزايد حول الأمن الغذائي.
وأوضح" خليفة " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأمن الغذائي في الموسم الزراعي القادم سيكون مهدد في أوروبا وبصفة خاصة فرنسا وإيطاليا لاعتمادهما على عمالة ورادة ومهاجرين»، مشيرا إلى أن هولندا تشهد تراجعا في الإنتاج. 
وأكد "نقيب الزراعيين " أن الأمن الغذائي في مصر آمن كونها أنشأت أكبر عدد من الصوب الزراعية على مستوى العالم منذ 2014، فضلا عن إنشاء مزارع سمكية ومصانع الإنتاج الحيواني ومصنع الأسمدة الفوسفاتية.
وأشار " خليفة"  إلى أن مصر تزرع 2.5 مليون فدان خضروات وفاكهة سنويا، لافتا إلى أن إنتاج البطاطس يصل إلى 6 ملايين طن سنويا.
ولفت  " نقيب الزراعيين " إلى أن مساحة الموالح بمصر 500 ألف فدان يصل إنتاجها إلى 5 ملايين طن سنويا يصدر منها مليون طن فقط، معلقا «لا توجد لدينا أي أزمة حالية أو مستقبلية بشأن الخضروات أو الفاكهة.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من القمح يصل إلى 3.4 مليون فدان، ويتوقع أن تكون الإنتاجية 9 ملايين طن، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفي 4 شهور فضلا عن ما سيضاف إليه من المحصول الجديد.
وأوضح  "خليفة" أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من قصب السكر، لافتا إلى أن إنتاج مصر من الأسماك ارتفع إلى 2 مليون طن عام 2019 بعد إنشاء عدد من المزارع السمكية.
ولفت  "نقيب الزراعيين" إلى أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في مصر يصل إلى 20 كيلو جرام سنويا، بينما يصل المعدل العالمي إلى 18 كيلو جرام.
 

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