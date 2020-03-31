"كارتيرون" يطالب إدارة الزمالك بتدعيم هذه المراكز

31 مارس 2020 - 02:07 م

حدد مسئولو نادي الزمالك تدعيمات صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في 3 مراكز فقط.

واستقر مسئولو الزمالك على التدعيم في مراكز خط الوسط المدافع والجبهة اليمنى بالإضافة إلى المهاجم الصريح.

ويأتي قرار مسئولي الزمالك بتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز في شهر ديسمبر الماضي، وفسخ عقده مع النادي الأبيض من طرف واحد وعدم وجود لاعبين في هذا المركز سوى حازم إمام، الأمر الذي دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتصعيد اللاعب الشاب أحمد عيد من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.