حفل زفاف بالحجر الصحي.. وبكاء الأم بعد فراق 5 سنوات

31 مارس 2020 - 09:29 ص

أثارت واقعة زواج في الأردن ردود فعل واسعة، حيث التقى العريس بوالدته التي لم يرها منذ 5 سنوات، حتى رآها في زيارتها للحجر الصحي الذي تم عزله فيه بعد إصابته بكورونا.

وكان العريس، أوس العونة البالغ من العمر 27 عاما، المقيم بأحد فنادق منطقة البحر الميت مع مئات المحتجزين احترازيا، قد تعرض لموجة من التنمر الإلكتروني والإساءات بعد أن انتشرت مقاطع فيديو قصيرة له مرتديا بدلة عرسه وبجانبه عروسه بالفستان الأبيض، وسط تصفيق من عدد من العاملين في الفندق، في خطوة رمزية طلب تنفيذها لغايات إشهار زواجه المؤجل.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد أعرب عريس البحر الميت، عن سعادته الغامرة بعد لقاء والدته ووالده بعدما فارقهم منذ 5 سنوات.

وقالت العروس: إن الموقف كان صعبا بالنسبة للأهل، حيث كان العريس الأردني قد أشهر زواجه في الحجر الصحي خلال الأيام الماضية.

وقدم العريس الشكر للعاهل الأردني الملك عبدالله والملكة رانيا، على الهدية التي قدمها لهما.

ودخلت الأم في نوبة من البكاء بالرغم من قدوم ولدها، حيث لم تقدر على احتضانه وتقبيله بسبب الحجر الصحي.

وقد احتفل العروسان بزفافهما أثناء تواجدهما في أحد فنادق البحر الميت جنوب عمّان المخصصة للعزل الصحي، حيث تلقيا هدية من العاهل الأردني.

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد، الأمير حسين، قد قدموا هدية لعريسين أقاما حفل زفافهما في الحجر الاحترازي بأحد فنادق منطقة البحر الميت.

ونشرت قناة المملكة الأردنية مقطع فيديو يظهر مسؤولان يقدمان هدية عائلة العاهل الأردني إلى العروسين اللذين أقاما حفل زفافهما أثناء وجودهما بالحجر الاحترازي.

وقد تحولت الفرحة إلى حملة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم بساطة الفكرة التي سعى إلى تنفيذها بالتنسيق مع إدارة فندق "كراون بلازا" و مع السلطات الأمنية هناك، على أن تكون لدقائق من أجل الإشهار وفق السنة النبوية.

وبحسب ما نقلت cnn عن العريس الذي يحمل الإقامة الأمريكية وتحمل زوجته صابرين الجنسية الأمريكية فإنه بحسب قوله: يعمل منذ 4 سنوات في الولايات المتحدة وتعرفت إلى زوجتي هناك، وعقدنا قراننا قبل نحو سنة، لكننا لم نقم حفل زفاف وتأجل أكثر من مرة بسبب ظروف خاصة بي، ومنذ أكثر من 5 أشهر عقدنا العزم على أن نسافر إلى الأردن، لأن أهلي هناك لإقامة الزفاف وحجزت في صالة أفراح في عمّان بتاريخ 27 مارس الجاري، إلا أن كل المخططات ألغيت بعد أزمة كورونا".

وتابع : إنه لم يكن يعلم بإجراءات الحجر الصحي عند وصوله المطار، حيث قدم إلى عمّان برفقة زوجته التي جلبت أيضا معها تجهيزات الزفاف بما في ذلك الفستان الأبيض وقد اشترته قبل أشهر.