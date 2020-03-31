"رونالدو" يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه عن "كورونا"

31 مارس 2020 - 09:28 ص

وجه كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي رسالة إلى متابعيه يحذرهم من المساوئ التي ستترتب على خروجهم من منازلهم، مطالبهم للبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس"كورونا" المستجد.

وأضاف في تغريدته على صفحته الرسمية علي موقع التدوينات" تويتر" أنه على الجميع مساعدة موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح، قائلا: "إنها لحظة صعبة على العالم أجمع، دعونا نكون شاكرين للأمور التي تهم صحتنا وعائلتنا.. ابقوا في المنزل ودعونا نساعد موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ علي الأرواح".

جدير بالذكر أن صحف إيطالية ذكرت أن رونالدو و زملاءه قبلوا تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة النادي في هذه الظروف الصعبة".