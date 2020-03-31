شقيق ياسمين أشرف يحسم الجدل حول وفاتها بـ"كورونا"

نفى أحمد أشرف - شقيق الدكتورة ياسمين أشرف - حقيقة ما تردد عن وفاتها إثر إصابتها بـ"فيروس كورونا".
وقال "أشرف" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : السلام عليكم .. شكرا لكل الناس اللي عزتني وواستني .. انا مش هطول لاني مش قادر اتخيل اني بكتب ده علي اختي اللي مكنش عندي غيرها هو احنا كنا 2 هي ماتت و سابتني لوحدي فالدنيا ربنا اعلم بحالنا و الحمد لله علي كل حال. انا مهندس احمد اشرف اخو دكتوره ياسمين اشرف عباس اختي و حبيبتي و اللي ماسبتهاش لحظه واحده من اول ماكحت لحد ما ربنا افتكرها و خدها مني انا راضي يا رب الحمد لله و بشكر كل الناس اللي وقفت جمبنا و حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد اذاها بالكلام او بفعل.
وأضاف: هما كلمتين علشان والله بتقطع اني اكون بكتب ده علي اختي ابوس ايديكو كفايه كل واحد يكتب اي كلام و قاعد فاضي ما وراهوش حاجه يكمل كلمتين من عندو لغرض سياسي او لغرض شخصي او حتي علشان يكون شارك باي كلام ياسمين اختي من اول يوم تحليلاتها سلبيه و مافيش حاجه اسمها تحليل غلط ياسمين من اول يوم اتشخصت التهاب رئوي مزدوج و ماعندهاش كورونا ياريت كان عندها كورونا كانت خفت ياسمين ماتت الله يرحمك يا حبيبتي بسبب التهاب رئوي ادي الي فشل في التنفس ابوس ايديكو حسو بمشاعر الناس و سيبو الناس في حالها و الاسعاف للي طالبينها من الضهر جت الفجر ياسمين ماعندهاااااش كورونا انا اخوها و مافيش انسان يتكلم فاللي حصل مع ياسمين او يعرفو اكتر مني حسبي الله ونعم الوكيل