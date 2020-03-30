"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

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مصر

وزارة الصحة

كورونا

الشفاء

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر، من أعلى نسب الشفاء في العالم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، عن السر وراء هذا الشفاء، مشيرًا إلى أن بروتوكول علاجي وضعه أساتذة جامعات وأطباء وزارة الصحة والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن البروتوكول العلاجي، عبارة عن الأدوية المستخدمة لمواجهة المرض.

وتابع "مجاهد"، أن دولا أخرى تعتمد أدوية أخرى وبروتوكولات مختلفة، كل حسب وجهة نظره، طالما لم تحدد منظمة الصحة العالمية بروتوكولا محدد أو دواء محددا للعلاج، “كل دولة لها الحق في استخدام ما تراه لعلاج الأعراض أو تقليل المضاعفات”.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل إلى 609 حالات ضمنهم 132 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل.


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