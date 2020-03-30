ليفربول يستقر على بديل "صلاح"

30 مارس 2020 - 07:12 م

أفادت شبكة "جول" العالمية، بأن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يضع عينه على جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون، أداما تراوري، المتألق في الموسمين الماضيين بصورة لفتت الأنظار له من قبل الأندية الكبيرة.

"تراوري" يمتلك 24 سنة، ونجح في الموسم الحالي من تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 آخرين في 43 مباراة في جميع البطولات، وسعره يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

ربما يكون المبلغ كبيرًا لينفقه ليفربول على جناح ولفرهامبتون ولكنه من أبرز الأجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون من أفضل البدلاء القادرين على تعويض صلاح أو ماني إذا ما غادروا بطل أوروبا.

في الوقت ذاته مازال نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي يبحث عن أفضل صفقة من الممكن أن يستفيد بها الفريق الأول لكرة القدم في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن.

ويريد يورجن كلوب التعاقد مع جناح بإمكانيات جيدة تحسبًا لرحيل محمد صلاح أو ساديو ماني في الميركاتو الصيفي المقبل أو على الأقل ليكون بديلًا لهما بالمستقبل.