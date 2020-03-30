الحكومة تنفي شائعة منتشرة اليوم بشأن كورونا

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تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو بشأن احتجاز المخالطين لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الطبي على الرغم من سلبية تحليل " PCR" الخاص بهم وثبوت خلوهم من الفيروس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتجاز أي مواطن يثبت سلبية تحليله وخلوه من الفيروس بأي من مستشفيات العزل الطبي، مُوضحةً أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم عزل الحالة المخالطة عزلاً منزلياً لمدة 14 يوماً، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية خلال فترة العزل، يتم التحويل إلى إحدى مستشفيات العزل الطبي على الفور، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة كافة الفحوصات والتحاليل الدورية الخاصة بالحالة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، على أن يتم السماح بخروج الحالة فور التأكد من سلبية تحليل الـ "PCR" لها، والتأكد من تعافيها تماماً من الفيروس.

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