مصر تستقبل طائرة عسكرية محملة بمستلزمات طبية

وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، إداراتها التخصصية لمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحي بالدولة، حفاظًا على استمرارية تقديم العلاج الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، عن استقبال قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التي تم استيرادها من الخارج، بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لأجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

واتخذت الإجراءات الاحترازية لطاقم الطائرة من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.