وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن المشروع البحثي

29 مارس 2020 - 11:10 م

كشف د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنة لم يتم لغي الامتحانات ولكن غيرنا أسلوب التقييم ومن الممكن أن يكون نظام بحثي أو امتحان شفوي وهى نماذج أفضل في التعليم.



وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " القاهرة الآن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، يوم الأحد أن كل ما يختص بكل الأعمار سنعلنه يوم الاثنين القادم ونحن نعمل على عدد هائل من المشاريع.



وتابع شوقي: "هذا المشروع سيكون مختلفا من مكان إلى أخر، والبحث سيضاف إلى الترم الأول"، مؤكدا أن الموضوع بسيط جدا وعاوز الأسر تكون مطمئنة الأطفال هيشتغلوا مع بعض في مجموعات وهيبقى أوبن بوك ونظام تعليمي لا يعتمد على الحفظ والتلقين".

