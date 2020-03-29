ساويرس: سنرى دماء اقتصادية إذا لم يحدث هذا الأمر

أكد رجل الاعمال المعروف المهندس نجيب ساويرس، إن استثماراته لم تتأثر كثيرًا بفيروس كورونا لأن نصفها في الذهب، مشيرا الى أن نسبة الوفيات من كورونا لا تتجاوز 1%، ومعظمهم كبار السن.



وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية تقديم الإعلامية لميس الحديدى، يوم الأحد أنه صلى اليوم من أجل العالم كله، داعيًا الله أن يحمينا جميعًا من المرض، وأن يشفى المرضى، داعيا الله أن يزيل الغمة من علينا جميعًا، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "كورفيد 19"، وتسببه فى إصابة ووفاة مئات آلاف البشر حول العالم.





