مشادة بين وزير النقل و"الإبراشي" بسبب مترو الأنفاق

29 مارس 2020 - 11:30 م

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بعد عرض الإبراشي، فيديو لزحام داخل مترو الأنفاق.



قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الفيديو الذي عرضه الإعلامى وائل الإبراشى، كان يوم الأربعاء ساعة تطبيق الحظر، معلقًا: " غير مقبول تطلع صور يوم الأربعاء قبل الحظر بدقيقة، والنهارده مكنش فيه".



وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن هذا الفيديو كان يوم الأربعاء، مردفًا:" أما اليوم مكنش فيه زحام وركبت كل القطارات وشوفت كل المترو، بس تقول ايه اللى اتعمل وصور النهاردة ايه، اللى اتعمل قلته في كل التليفزيونات، يا أستاذ وائل أنت إعلامي محترم، لو سمحت هات صور امبارح والنهاردة وأول امبارح، وشوف الحكومة عملت ايه".



ورد الإعلامى وائل الإبراشى: "كان فيه زحام وجزء منه سلوك بشرى ونشوف نعمل إيه، إذا أنت واخد المسألة موجهة لحضرتك لا مش دا الهدف، ولسه فيه زحام".



بدوره رد الوزير: "إنت مروحتش المترو ومشفتوش، والإعلامي المحترم يعرض الصورة النهارده مش صور قديمة".

