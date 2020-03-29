تعليقًا على مكافآت الأطباء..إعلامي: الرئيس يطبق فقه الواقع

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إعلامي

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وذلك على هامش اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي يطبق فكرة فقه الواقع، وأصدر حزمة من التعليمات للحكومة بخصوص القطاع الطبي، معقبًا: "الرئيس يعطي من يستحق ما يستحق".

وشدد، على أن جيش مصر الأبيض يستحق كل شكر وكل ثناء، وربما نكون قصرنا بحقهم في وقت ما ولكنهم في قلوبنا وعقولنا.


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