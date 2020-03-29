"جسمها نظيف ومعطر يجذب أي رجل"..شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو جريء

29 مارس 2020 - 07:39 م

تصدرت الإعلامية الكويتية الشهيرة، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بفيديو جريء وخارج عن المألوف، حيث أخذت تصف جسد المرأة المغربية ونظافته وعطره، مشيرة إلى أنها تجذب أي رجل إليها.

وظهرت شمس الكويتية، في الفيديو وهي تعلق على النساء المغربيات، مؤكدة أنهن يسحرن بجمالهن.

وقالت شمس في الفيديو المثير للجدل: "بجانب الجمال هناك عدة أمور أخرى توجد في المرأة المغربية من شأنها أن تجذب الرجل، فمن المعروف أن المرأة المغربية جسمها جميل، كما أنها فنانة في الطبخ وأكلها لذيذ جدا، كما أنها تعتني بنظافة جسمها وبالخلطات والعطور، كما أنها تقوم بخدمة زوجها بنفسها، وليس الخادمة من تقوم بذلك".

وأضافت الإعلامية الكويتية :" فتيات المغاربة الذين يعيشون في الصحراء ,وأسمتهم بالصحراويات وتقوم والدتهم بربط خسرهم بشكل معين , واستخدام نوع مساج معين وهي طفلة لا تتجاوز العامين ,لكي تحصل على شكل محدد وجميل من أجل الزواج .و أن هذا الشكل يجعلها محبوبة عند زوجها , وبذلك تمنعه من الزواج من غيرها".

وأكملت :" المغربيات يسحرون بجمالهن، المغربية تسحر تكون ملكة جمال ومستحيل ما تعرف تطبخ".

وتابعت :"هو الرجل يحب المرأة الجميلة وتعرف تطبخ وتهتم بجسدها وبالخلطات وبالعطور.. فيهم خفة دم فظيعة.. والرجل لما تجيه امرأة خفيفة دم وتطبخ وجميلة وريحتها حلوة وياكل من يدها وتكويله هدومه.. هذه الأمور ما يلاقيها بحياته ولو لقاها عنده حيطير تسع ساعات ويروح للمغربيات".

وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا، كما فتح على "شمس" موجة هجوم وشتائم من متابعيها الذين رفضوا حديثها بهذا الشكل عن جسد الكراة ووصفه والتغزل فيه وكأنها رجل.

وتصدر هاشتاج "شمس الكويتية اخرسي"، قائمة الترند على "تويتر"، والذي شارك فيه آلاف النشطاء.