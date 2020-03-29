بشرى..الصحة العالمية تعلن استخدام 4 أدوية لعلاج كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إجراء تجربة لمقارنة فعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج فيروس مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة عبر حسابه على تويتر اليوم: "أجرت منظمة الصحة العالمية، تجربة تضامنية لمقارنة سلامة وفعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج كوفيد 19".

ودعت المنظمة كافة البلدان في الإقليم وخارجه للمشاركة في هذه التجربة التاريخية وإبداء استعداد لتسهيل هذه العملية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق المتوسط: "لقد أثَّر مرض كوفيد-19 على أشخاص من بلدان عديدة، ومن المرجح أن يؤثر على آخرين من بلدان أخرى.. لا يرتبط المرض بأي أصل عِرْقي أو جنسية محددة".

وحتى الآن لم تتوصل أي دولة في العالم إلى علاج نهائي وآمن لفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس فاس ناراسيمهان، إن دواء (هيدروكسي كلوروكوين) المستخدم في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل هو أكبر أمل للشركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة زونتاج-تسايتونج السويسرية عن ناراسيمهان، إن نوفارتس تعهدت بإنتاج 130 مليون جرعة وتدعم التجارب الإكلينيكية اللازمة قبل إقرار استخدام الدواء في علاج فيروس كورونا.



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