لواء بالجيش.. وفاة زوج فنانة شهيرة

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آمال رمزي
آمال رمزي
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آمال رمزي

رحل عن عالمنا زوج الفنانة الكبيرة المعتزلة آمال رمزي، اللواء ?محسن عشماوي? بالقوات المسلحة، عن عمر ناهز 69 عاماً وذلك في المستشفى العسكري بكوبري القبة.

وبشأن إقامة العزاء ومراسم الدفن، صرحت الفنانة ?أمال رمزي،? أنه نظرًا لظروف البلاد الحالية بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قررت إلغاء مراسم العزاء بناء على قرار مجلس الوزراء ونظرا لإجراءات الحماية من الفيروس.

يذكر أن اللواء محسن محمد العشماوي هو خريج الدفعة 57 حربية و من أبطال السرية الأولى الكتيبة “73 صاعقة” أول كتيبة قاتلت في ثغرة الدفرسوار أهم عملياته.


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