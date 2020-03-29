ساويرس: صليت من أجل العالم.. ومتابعوه: خليها في السر

29 مارس 2020 - 12:51 م

بعد دعوته قبل يومين، للصلاة الجماعية في العالم كله، لأجل الدعاء والتضرع من أجل إنقاذ العالم من فيروس كورونا، أدى رجل الأعمال نجيب ساويرس الصلاة اليوم.

وأضاف ساويرس على حسابه في تويتر : "اليوم صليت من أجل العالم كله لكى يزيل تلك الغمةً من علينا جميعا ويحمينا من المرض ويشفى المرضى جميعا".

وكان ساويرس قد كتب تدوينة سابقا دعا فيه للصلاة قائلا: "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعا باختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعا".

وتفاعل متابعو ساويرس مع وينته عن أداء الصلاة، حيث علق البرلماني المصري محمد أبو حامد: " آمين".

وعلق آخر :"هى مش ديه برضه يا بشمهندس بينك وبين ربنا ماينفعش على الملأ كده".