» تصل لـ 30 درجة.. ارتفاع في درجات الحرارة الأيام المقبلة

29 مارس 2020 - 12:16 م

حذرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة لافتة إلي أن درجات الحرارة ستبدأ من الغد في الارتفاع لتزداد بمعدل 4 :5 درجات وتصل إلى 30 درجة مئوية.

وأضافت أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة مصحوبا بنشاط الرمال والأتربة على مناطق من أنحاء الجمهورية، مع شبورة مائية خفيفة على أغلب المناطق الصحراوية والزراعية غير مؤثرة على رؤية القيادة.

ووجهت نصيحة إلى المواطنين بعدم تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد لأن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة.