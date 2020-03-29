» حقيقة اقتراب قائد الأهلى من الانتقال للدوري السعودي

29 مارس 2020 - 11:33 ص

نفى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادى اتحاد جدة، رغبة ناديه في التعاقد مع حسام عاشور قائد النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

قال صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "العالم يمر بأزمة كبيرة، وهم مستمرون في نشر الشائعات، وترويجها، وما يتردد الآن، حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور غير صحيح نهائيًا".





وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادى اتحاد جدة "حسام عاشور ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم المقبل، ومجلس الإدارة يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتصديقها".





وكانت تقارير إعلامية كشفت أن قائد النادى الأهلى حسام عاشور، دخل اهتمامات نادى اتحاد جدة السعودي، فى الموسم المقبل، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بنهاية مشوار اللاعب مع الفريق، بنهاية الموسم الجارى.





وفقا لقناة "أبو ظبى" الرياضية الإماراتية، فإن قائد الأهلي المصري حسام عاشور، يدخل ضمن خيارات نادي الاتحاد السعودي بداية من الموسم القادم 2020-2021.





أضافت القناة الإماراتية، أن نادي الاتحاد اشتهر بالتواجد الناجح للاعبين العرب في صفوفه، وآخر اللاعبين المصريين هناك كان محمود كهربا.



