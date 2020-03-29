» الغرغرة بالماء والملح هل تقضي علي فيروس "كورونا".. منظمة الصحة تجيب

29 مارس 2020 - 11:23 ص

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الوصفات التي يؤكد أصحابها أن لها فاعلية كبيرة في القضاء علي فيروس "كوفيد 19" ، وحذرت الصحة العالمية أكثر من مرة من الانسياق وراء هذه الوصفات.

وردًا علي أن الغرغرة بالماء الدافئ والملح أو الماء الدافئ والخل يعملون علي القضاء علي فيروس "كورونا"، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلي فاعلية هذه الوصفة، حسبما نشرت وكالة "رويترز".

وأضافت المنظمة أن هناك بعض الأدلة المحدودة علي أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي قد يساعد علي الشفاء من البرد بشكل أسرع لكن لم يتم إثبات أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

وتأكيدًا لنفي هذه الشائعة أكد الأطباء في معهد جونز هوبنكز الصحي أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد عليا لحماية من الفيروسات التاجية ومنها"كورونا، إلا أنها أثبتت فعاليتها كعلاج منزلي لعلاج التهاب الحلق .