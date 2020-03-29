أديب: "مش هستضيف حد تاني في برنامجي"

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الإعلامي عمرو أديب
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كورونا

اديب

أعلن الإعلامي عمرو أديب، اتخاذه عدة إجراءات احترازية في برنامجه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: "مش هستضيف حد تاني في برنامجي " .

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مش هيكون عندنا ضيوف في الأستوديو لتخفيف الحركة والعدد الفترة المقبلة ".

وتابع: "نسبة كبيرة من العاملين في بالبرنامج، أصبحوا يؤدون عملهم من المنزل لتخفيف العدد"، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة . 

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