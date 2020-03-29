  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ابوريدة

اتهام خطير من "شوبير" لهاني أبو ريدة.. تعرف عليه

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "مش هستضيف حد تاني في برنامجي"

علاء مبارك

علاء مبارك: احذروا هذه الصحيفة أخطر من كورونا

جورج سيدهم

تفاصيل مثيرة في حياته.. هذا ما حدث لجورج سيدهم في يوم الزفاف

فيديو .."القيعى" يفجر مفأجاة بشأن رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة

بالفيديو.. إعلامي بقناة "أون تايم" يهاجم عدلي القيعي

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر: "الناس بتدعى عليا "

المغامسي

التدوينة التي أطاحت بالمغامسي من منصبه.. تعرف عليها

أحمد موسي

موسى: "اللي هينزل الشارع ميزعلش"

بوصلة رقص.. فرحة فنان شهير وزوجته بعد شفائهما من كورونا

بوصلة رقص.. فرحة فنان شهير وزوجته بعد شفائهما من كورونا

تفاصيل مثيرة في حياته.. هذا ما حدث لجورج سيدهم في يوم الزفاف

الصفحة الأخيرة

جورج سيدهم
جورج سيدهم
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. سعودي يفاجئ مواطنيه بتصرف لافت في أكبر كنائس إيطاليا

#

هذا ما حدث في "ووهان".. تفاصيل مخيفة يرويها مبتعثون سعوديون

#

شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته

#

تفاصيل صادمة.. حرق سعودية بـ"مية نار".. هذا ما حدث في منزلها

طارق الشناوى

جورج سيدهم

د. ليندا

شفيق جلال

روى الناقد السينمائي طارق الشناوي تفاصيل مثيرة عن حياة الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي وافته المنية أمس السبت.

وأضاف الشناوي في مقال له بعنوان "جورج وليندا حكاية حب عابرة للزمن"، والذي نشرته المصري اليوم أنه قبل بضعة أشهر قلت للسيدة العظيمة د. ليندا: "الناس تعتبرك قديسة، جورج سيدهم طريح الفراش منذ ربع قرن ومن وقتها وكل حياتك واقفة عليه، كان من الممكن أن يقيم فى مستشفى وتذهبى إليه يوميا".

وتابع: فكان ردها "إذا اعتبرت أنى أمنح جورج شيئا فهو يمنحنى كل شىء، أنا مدينة له بعمرى، وأتواصل معه فى كل لحظة، لدينا شفرة خاصة تتجاوز أبجدية الكلام، هو الذى يمنحنى الحياة أنا التى أحتاج إليه، أتكئ عليه عندما تتعثر خطواتى، ويواسينى بطبطبة يديه عندما تنهمر دموعى".

وأوضح الشناوي أن علاقتى مع جورج لم تتوقف، برغم ابتعاده عن الدائرة الفنية، وفى الأعياد بيننا تليفونات، وتصلنى بصوته حروف كلمات تعنى السعادة.

 وقد سألت مرة سمير غانم هل تتفق مع الرأى القائل إن عنوان جيلكم هو عادل إمام؟

وتابع:  أجابنى سمير غانم "عادل إمام" هو الأذكى واستمراره فى التألق لا يحتاج إلى تأكيد، ولكن هذا لا يعنى حجب عطاء الآخرين، إنه زمن عادل وجورج وسمير وسعيد ويونس، إحنا الخمسة شكلنا نبضا وزمن جيل جديد للكوميديا مغايرا عن الجيل الأسبق.

وأوضح أن جورج والضيف وسمير هذا الثالوث أول من بدأ انطلاق الفوازير مطلع الستينيات مع بدايات التليفزيون المصرى وعلى مدى تجاوز عشر سنوات استمر عطاء الثلاثى حتى بعد رحيل الضيف أحمد.

واستطرد الشناوي في حديثه عن جورج: شاهدت مراسم الزواج فى الكنيسة وبعدها فى أحد الفنادق الكبرى أتذكر جيدا أن المطرب الشعبى شفيق جلال غنى لصديقه  "شيخ البلد خلف ولد"، ثم استبدلها فى الإعادة " قسيس البلد خلف ولد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» على معلول يطير إلى تونس بشكل مفاجئ
» "هتموتوا وأنا هفضل عايشة".. فيفي عبده تثير غضب السوشيال ميديا
» أسما شريف منير تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين
» صورة نادرة لـ إليسا.. شاهد كيف تغيرت
» فنان شهير: أنا من المرشحين بقوة للوصول إلى النهائيات مع كورونا
» محمد إمام يفاجيء متابعيه بتعليقه على إغلاق المساجد بسبب كورونا
» رغم فشل ارتباطه بابنته .. طلب غير متوقع من الحضري لكهربا
» نجم الأهلي: ندمان على الهروب من الفريق والرحيل للزمالك
» اتحاد جدة يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي
» "التضامن" تكشف موعد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية