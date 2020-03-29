موسى: "اللي هينزل الشارع ميزعلش"

29 مارس 2020 - 10:33 ص

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على المواطنين بسبب تواجدهم بالشارع رغم قرار الحظر، قائلاً: "اقعدوا في بيوتكم لو سمحتوا، أرجوكم إحنا في أصعب 10 أيام"، معقبًا: "اللي ينزل الشارع ميزعلش بعد كدا".



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، أنه يجب تقليل الخروج خلال الأيام القليلة المقبلة لأن هناك 100 مليون مواطن عايزين يعيشوا .



وطالب موسى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتغيير مواعيد العمل لتصبح مثل البنوك من الساعة 9 صباحا حتى الثانية مساء، وذلك حتى يتسنى لهم العودة لمنازلهم في متسع الوقت دون إحداث أي تكدسات أو تزاحمات .