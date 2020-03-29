» أسما شريف منير تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

أثارت أسما شريف منير، جدلاً واسعًا، بعد نشرها صورة جديدة في أحدث ظهور لها من خلال حسابها الشخصى على إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة كلاسيكية مرتدية فستان باللون الأسود واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج البسيسط لإبراز الإطلالة.

وتفاعل عدد كبير من متابعى اسما شريف منير مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات "جميلة والفستان تحفة"

يذكر أن أسما شريف منير طرحت أول كتاب لها بعنوان "طلقني" بمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ 51 وقالت أسما شريف منير إن (طلقني) كتاب جديد يتناول تجربتها الخاصة لتقدم من خلاله النصيحة لكل من يمرون بظروفها حتى يستطيعوا اتخاذ قرار سواء بالإصلاح أو الطلاق.