» "الديهي" يفجر مفاجأة بشأن ضحايا كورونا في الجيش التركي‎

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بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن تركيا ستضع جنودها في حجر صحي لمدة 14 يومًا، وإنهم سيخضعون للاستدعاء والتسريح بطريقة مضبوطة، وفقًا لقاعدة الحجر الصحي.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن هناك تفشي لفيروس كورونا وسط أفراد الجيش التركي، وهناك حالة هلع داخله، وهناك صرخة مدوية من داخل سجون أردوغان تتحدث عن تفشي كورونا داخل السجون التركية ووجود 64 سجين داخل سجن واحد.
وتابع :" قال سجين سابق في تصريح له: " لقد قضيت في السجن مدة 13 شهرًا كنا 46 شخصًا في الزنزانة المخصصة لـ28 شخصًا، كنا نضطر لفتح الشباك في الشتاء حتى نستطيع التنفس، إمكانية وجود ماء ساخن ضئيلة للغاية، ماء الشرب والكانتين بحدود معينة وإرسالنا إلى المستشفيات يتأخر جدًا الآن العيش في ظروف السجن أصعب بانتشار الفيروس في السجن سيبقى من بالسجون دون حماية خاصة وأنه بمرور الأيام ينتشر الفيروس أكثر وتزيد أعداد الوفيات يجب إطلاق سراح المعتقلين بالسجون، معقبًا فين إعلامي الإخوان ومنظمة هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية مما يحدث داخل سجون تركيا، معقبًا: "مش مركزين غير مع مصر فقط".
وعرض مقطع فيديو يستعرض تفاصيل دفن ضحايا فيروس كورونا سرًا لإخفاء حقيقة تفشي الوباء في البلاد.
كما أذاع تصريح لنائب تركي يسخر من ضآلة مخصصات أردوغان لمواجهة كورونا، قال خلاله: " أحيانًا أردوغان كان يقول أنت يا ماكرون، ماكرون هذا خصص 300 مليار يورو، ويقول ماكرون، لا يخاف أحد، لن يظل أحد عاطلا، كنت تقول أنتِ يا ميركل، ميركل هذه خصصت 550 مليار يورو.
وواصل "الديهي" :" «دولتنا قوية، وسنتخطى هذا، لا أحد يخاف»، بولندا التي لا تعجبنا والأصغر من نصفنا خصصت 54 مليار دولار، وخصص رئيس وزراء كندا 84 مليار دولار، وما خصصناه نحن في المقابل 15 مليار دولار فقط، صهر أردوغان يسخر من الوضع ضاحكًا، مظهرًا أسنانه الـ32، ويقول «هذا هو وقت شراء الأسهم في البورصة»، إذا كان الصهر ذو الـ32 سنة يسخر من الأمة، بينما تحمي الوحوش ذات الناب شعبها، فهذه مشكلة فهذا شيء لا يمكن قبوله بكل الأشكال، نحن في حاجة لرجل دولة ولإدارة دولة، تقول لا تخافوا، دولتنا قوية، وسنتخطى هذه الأيام معًا".

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