» غلق حديقة المنتزه بالإسكندرية لمنع تجمع المواطنين

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تجمع المواطنين

حديقة المنتزه

منع تجمع

أصدر اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار والعضو المنتدب، اليوم السبت، قرار بغلق حدائق قصر المنتزه في الإسكندرية، اعتبارا من الغد ولحين إشعار آخر.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لمنع التجمعات والزحام حرصا على سلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر، أمس، قرارا بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، أمام الجمهور اعتبار من اليوم ولحين إشعار آخر، لمنع التجمعات والزحام.


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