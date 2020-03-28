قرار عاجل من "الصناعة "بوقف تصدير البقوليات

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.

وأوضحت الوزيرة، أن ذلك يكون اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية للولة "الوقائع المصرية".

ويشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية.

ويكون ذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.