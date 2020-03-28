"الصحة" تحذر: هذه العادات تنقل "كورونا"

تنشر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، بصفة دورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجموعة من الإرشادات والنصائح الهامة للمواطنين، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت صفحة الوزارةـ، اليوم عدة نصائح للتغلب على العادات الخاطئة، التي تعمل على تجنب إصابتنا ومن حولنا بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

وجاءت نصائح وزارة الصحة والسكان كالتالي:-

– تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.

– لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.

– لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.

– احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.

_ احرص على وجود مسافة متر أو أكثر بينك وبين الجالسين حولك.