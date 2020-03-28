لهذا السبب.. هذا أسبوع الحسم مع «كورونا»

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هاني الناظر

كورونا

أجازة

أسبوع الحسم

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ومدير المركز القومي للبحوث سابقًا، إن هذا الأسبوع الذي يبدأ من اليوم السبت وحتي السبت القادم يمكن اعتباره أسبوع الحسم في الحرب على الفيروس اللعين فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتب "الناظر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :« هذا الأسبوع الذي يبدأ من اليوم السبت وحتي السبت القادم يمكن ان نطلق عليه اسبوع الحسم في حربنا علي عدونا الفيروس اللعين …إذن ماهو المطلوب ؟ شئ واحد فقط الا وهو البقاء في المنزل تماما …اطمأنوا باذن الله مصر في أمان ولكن ناخذ بالأسباب ونأخذ احتياطاتنا ونلتزم بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة ونأخذ معلوماتنا من المصادر الطبية الموثوقة ولا نلتفت للشائعات وما ينشر علي صفحات السوشيال ميديا من معلومات غير موثقة واخبار مجهولة المصدر».

وأضاف في منشور آخر :« إجازة عيد الاضحي في مصر خمسة ايام وقفة وأربعة وعادة إذا كانت الوقفة يوم الأحد فان الدولة كلها قطاع حكومي وخاص بتاخذ الأسبوع كامل اجازة وطالما اننا الان في اسبوع هام وحاسم في مواجهة الفيروس اللعين ونحتاج جميعًا للبقاء بالمنزل فان منح العاملين في الحكومة والقطاع الخاص اجازة رسمية خمسة ايام مماثلة لإجازة عيد الاضحي تبدأ من غدا الأحد باذن الله اقتراح يمكن ان تدرس الحكومة إمكانية تطبيقه».

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.



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