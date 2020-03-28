«تواضروس» ينعى جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

28 مارس 2020 - 03:50 م

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء في وفاة الفنان جورج سيدهم.

ونعى البابا، الفنان الراحل، في بيان له، بكلمات مؤثرة، قائلا: "رحل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".

وسبق أن زار البابا تواضروس في مايو 2013، الفنان جورج سيدهم في منزله في منطق حدائق القبة بالقاهرة وحمل إليه "بوكية ورد"، كما سبق وزاره البابا الراحل شنودة الثالث.

وتوفى أمس الجمعة الفنان جورج سيدهم عن عمر 82 عامًا بعد صراع مع المرض إثر إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه الحركة.