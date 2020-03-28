» وصول طائرة تحمل مصريين عالقين في الكويت

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، طائرة إجلاء المصريين العالقين بدولة الكويت، قادمة من دولة الكويت، السبت، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت، والجهات المعنية بدولة الكويت.

ووصلت الرحلة وعلى متنها نحو 300 عالق مصري، على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» رقم 611، من طراز بوينج 777.

وقام مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور حازم حسين، بنصحهم بعزل أنفسهم بالمنزل خلال هذه المدة، للتأكد من خلوهم من أي إصابه، حرصا على أسرهم ولسلامتهم الشخصية.


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